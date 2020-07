Project Athia – Der kommende Titel von Square Enix wird ein Open-World-Spiel

Project Athia, das neueste Spiel der Entwickler von Square Enix, soll ein Open-World-Spiel werden. Das bestätigte der Präsident des Unternehmens gegenüber einem japanischen Gaming Magazin.

Die frische Marke des japanischen Publishers Square Enix, die für Sonys PlayStation 5 und den PC entwickelt wird, wird sich im Genre der Open-World-Spiele breit machen. In einem Interview mit Weekly Tokyo Keizai Plus bestätigte Yosuke Matsuda, seines Zeichens Präsident von Square, dieses neue Detail. Dank der Hardware Leistung der PlayStation 5 soll Athia über eine detailreiche Welt verfügen, die ihr frei erkunden könnt:

Das Spiel Project Athia, das wir für die PS5 veröffentlichen werden, ist ein Spiel im Open-World-Stil, in dem sich Benutzer frei in der Spielwelt bewegen können. Die PS5 verbessert die Videotechnologie erheblich, beispielsweise durch die Implementierung der lichtreflektierenden Raytracing-Technologie. Im Vergleich zu dem, was Sie auf dem PC sehen, ist es nahezu identisch. Durch die Verwendung dieser besonderen Merkmale können wir unglaublich präzise Bilder erstellen.