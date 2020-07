Valorant – Ranked-System soll im 2. Akt umgekrempelt werden

Die Entwickler von Riot Games möchten das viel kritisierte Ranked-System von Valorant umfassend ändern. Mit der Veröffentlichung von Akt II des Taktik-Shooters am 04. August 2020, soll genau dieses Vorhaben umgesetzt werden.

Besseres Ranglisten-Erlebnis in Valorant

Im Kern eines jeden kompetitiven Videospiels steht der Ranglisten-Modus. So auch in Valorant, dem neuesten Vertreter dieses beinharten Genres. Doch bislang war das grundlegende System dieses Spielmodus von zahlreichen Unzulänglichkeiten geplagt. Nicht zuletzt deswegen, weil ausgerechnet der Chef des besagten Modus vor einigen Wochen seine Stelle beim Riot Games gekündigt hatte.

Allerdings steht uns mit Akt II die Renaissance des Ranked-Systems bevor. Ab dem 04. August sollen die einzelnen Ränge des Taktik-Shooters weiter aufgeteilt werden. Folglich wird es jeweils fünf Stufen innerhalb jedes Rangs geben, anstelle der bisherigen drei. Außerdem werdet ihr endlich in der Lage sein, euren hart erkämpften Rang mit Stolz zu präsentieren – einem nigelnagelneuen Abzeichen und Banners sei Dank. Für diese optischen Goodies könnt ihr ab dem Beginn des neuen Aktes Punkte sammeln und sie so aufwerten. Darüber hinaus soll die Anzahl der Platzierungsmatches von fünf auf drei Spiele sinken, sodass ihr noch schneller in die Aktion einsteigen könnt.

Des Weiteren versprechen uns die Entwickler von Riot Games, dass sie im Verlauf der kommenden Wochen weiterhin mit Hochdruck am Ranglisten-Modus ihres Taktik-Shooters arbeiten werden. Wir bleiben gespannt ob Riot seinen Worten Taten folgen lassen wird. Am 04. August 2020 soll Akt II von Valorant offiziell beginnen. Neben einem neuen Battle Pass und den Änderungen am Ranked-System, erwarten wir auch einen neuen Agenten.

Quelle: playvalorant.com