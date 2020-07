Valorant – Patch 1.04 geht der Schreckensherrschaft von Sage und Raze an den Kragen

Seit der Veröffentlichung von Riots Taktikshooter Valorant am 02. Juni 2020 – und ehrlich gesagt auch im Verlauf der Beta-Phase – dominiert Sage sämtliche Agenten-Tierlisten. Währenddessen gibt es weiterhin eine Agentin die genau am anderen Ende des Spektrum verweilt, trotz einiger Versuche daran etwas zu ändern. Im kommenden Valorant Patch 1.04 soll sich genau diese Konstellation ändern. Wie Riot Games das genau umsetzen will, erfahrt ihr im Folgenden!

Königin Mei-cy von Valorant

Die Meta von Valorant scheint sich mit wachsender Spielpraxis der Community immer weiter zu stabilisieren und somit stehen aktuell klare Sieger und Verlierer im Agentenpool des Taktikshooters fest: Heilerin Sage und Fraggerin Raze dominieren einen Großteil der Ränge, während die amerikanische Toxin Wissenschaftlerin Viper am Tiefpunkt ihrer Beliebtheit steht. Aber auch Breach, der von den meisten Streamern und professionellen Valorant-Spielern als einer der besten Agenten gehandelt wird, bleibt für den Rest der Community ein Buch mit sieben Siegeln und gesellt sich so zu Viper dazu. Ryan “Morello” Scott, seines Zeichens Leiter des Charakterdesigns von Valorant, äußerte sich zu dieser Thematik in seinem Twitch-Stream ausführlichst. Ihm und seinem Team seien diese Fakten wohlbekannt und der Patch 1.04 soll Abhilfe schaffen. Geplant seien Nerfs an Sage und Raze, während Agenten wie Viper und Breach Buffs erhalten sollen. In seinem Stream gibt Morello ganz offen zu, dass insbesondere Sage noch viel Arbeit benötigen würde:

Raze braucht einen Nerf. Wir müssen auch einige der Probleme angehen, die mit der Rakete einhergehen, und einige seltsame Spielmuster mit der Sprengladung. Sage braucht ziemlich viel Arbeit. Sage ist immer noch außer Kontrolle und wir glauben nicht, dass es nur die Heilfähigkeit ist.

Genauere Details zu den geplanten Änderungen sind bislang noch nicht bekannt. Aber sobald der Patch 1.04 für Valorant online geht, lassen wir euch wissen, was sich wie geändert hat! Solltet ihr den Hype um das neueste Projekt der League of Legends-Macher verpasst oder ausgeblendet haben, sei euch unser Test zu Riots neuer IP ans Herz gelegt.

Quelle: twitch.tv