Avowed – Laut Leak deutlich größer als Skyrim

Beim Xbox Games Showcase kündigte Microsoft mit Avowed das kommende Spiel von Obsidian an. Auch wenn der Trailer noch nicht viel verrät, soll nun ein Leak Licht ins Dunkel bringen. In einem Forum sind viele vermeintliche Informationen zu dem Spiel aufgetaucht.

Laut Gerüchten wird Avowed noch riesiger und lebendiger als Skyrim

Im Reseterra-Forum tauchten vermeintliche Infos zum kommenden RPG-Spiel von Obsidian Entertainment auf. Laut einem Nutzer sei das Game um ein Vielfaches größer als das Rollenspiel-Epos von Bethesda. Darunter seien zwei riesige Städte und verschiedenste Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Zusätzlich soll das Open-World-Abenteuer ein Echtzeit-Wettersystem bieten. Insgesamt spielt wohl fortschrittliche KI und Physik eine große Rolle. Das Gameplay soll unter anderem auch auf physikbasierte Magie setzen, allerdings wurde dieses Feature nicht näher erläutert. Im enorm umfangreichen Charakter-Editor könne man sein Alter-Ego gestalten, aber auch hier nannte der User keine näheren Infos. Neben einem Mod-Support bestätigt der Leak auch gigantische Boss-Kämpfe, verschiedene Fraktionen und sogar Begleiter.

Zudem befände sich das Spiel bereits seit über zwei Jahren in der Entwicklung. Seit 2018 würde sogar um die 100 Mitarbeiter an dem RPG werkeln. Tendenz steigend. Das Rollenspiel soll außerdem Ende 2022 oder Anfang 2023 erscheinen. Allerdings muss man diese Aussagen mit Vorsicht genießen, da diese Behauptungen nicht verifizierbar sind. Die Zeit wird zeigen, ob das Spiel diese Features beinhaltet, die vom User “sponger” versprochen wurden. Obsidian’s neuestes Werk wird für Xbox Series X und den PC erscheinen. Eine Version für Xbox One wird es dagegen nicht geben, da das Game von Grund auf für die neue Konsolen-Generation entwickelt wird.

Quelle: Resetera