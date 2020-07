Playstation Plus – Sony verschenkt Guthaben zum Jubiläum

Ihr seid Playstation Plus Abonnenten? Dann könnte bereits jetzt eine Überraschung auf euch warten! Sony verschenkt nämlich anlässlich des 10. Geburtstages des Abo-Services Guthaben für den PSN-Store. Ausgewählte Spieler*innen erhalten demnach satte 10€ Taschengeld für beispielsweise den momentanen Sale. Doch wie findet ihr heraus, ob ihr zu den Glücklichen gehört? Wir haben es für euch rausgefunden!

So findet ihr euer Playstation Plus-Geschenk

Nach welchem Muster die User*innen ausgewählt werden, die das Gratisguthaben erhalten, ist noch nicht ganz klar. Ebenso wenig, wie lange diese Aktion noch laufen soll. Seid ihr jedoch bereits in den Genuss des Geschenkes gekommen, findet ihr in euren Mitteilungen die unten angehangene Meldung vor (so auch bei unserer Quelle Gamespot). Alternativ könnt ihr aber auch einfach im PSN Store nach eurem Guthaben schauen, denn laut unseren Informationen taucht die Mitteilung nicht immer zuverlässig auf.

Für alle die bei dieser Aktion leider leer ausgehen gibt es aber auch ein kostenloses PS4-Theme. Um das zu bekommen, müsst ihr nicht einmal den Abo-Service nutzen. Einfach downloaden und schon erstrahlt euer Menü in neuem Gewand. Und auch, wenn die Auswahl der bisherigen Nutzer, die das Gratisgeschenk erhalten haben, etwas undurchsichtig scheint, ist es dennoch eine nette Aktion seitens Sony, 10 Jahre PS Plus zu feiern.

PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.

Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5.

Entdecke ein noch fesselnderes Spielerlebnis mit Unterstützung fürhaptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio-Technologie.

Quelle: Gamespot