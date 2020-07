Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 31.2020

In dieser Woche erscheinen ein paar Spielchen mehr als in der vergangenen, deshalb haben wir in unserer Releasevorschau mal die interessantesten Titel herausgepickt. Auf diese Spiele solltet ihr in dieser Woche mal ein Auge werfen.

Maid of Sker (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) – 28. Juli

Horrorfans bekommen mit Maid of Sker neues Futter. In diesem Adventure müsst ihr Ressourcen sammeln, um zu überleben, diverse Rätsel lösen, dabei aber so leise wie möglich sein, denn fiese geräuschempfindliche Monster sind euch auf den Fersen. Inspiriert wurde man hier von walisischer Folklore.

Destroy all Humans! (PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia) – 28. Juli

Crypto-137 ist zurück und hat mal wieder die Aufgabe, die Menschheit auszulöschen. Der Name ist Programm, während ihr als Alien die Erde unsicher macht. Das Remake bleibt dem Original treu, hat sich jedoch an vielen Stellen sehr verbessert. Perfekt zum Nachholen, sollte man das Original verpasst haben, oder man will einfach mal wieder in Nostalgie schweben.

Skater XL (Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch) – 28. Juli

Mit der Ankündigung eines Tony Hawk’s Pro Skater Remakes ist die Konkurrenz gefordert, abzuliefern. Skater XL versucht es mit einer außergewöhnlichen Steuerung, bei der ihr direkte Kontrolle über euer Board haben sollt.

Othercide (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) – 28. Juli

Othercide versucht sich an einer außergewöhnlichen Mischung. Es ist ein taktisches RPG mit Horrorsetting. Auch die Präsentation ist außergewöhnlich, das Spiel kommt in schwarz und weiß daher, vermischt mit einigen roten Elementen.

Grounded (Xbox One, PC) – 28. Juli

Mit Grounded erscheint ein neues Projekt von Obsidian Entertainment, allerdings erst einmal nur im Early Access. Das Setting ist der große Clou dieses Survival-Adventures, denn es schickt euch als kleine Winzlinge in einen riesigen Garten, wo Alltagsgegenstände und sonst so kleine Insekten eine gigantische Größe angenommen haben.

Lost Wing (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch) – 29. Juli

Ein rasanter Sci-Fi-Shooter kommt in Form von Lost Wing, wo ihr ein Raumschiff mit extremer Geschwindigkeit und begleitet von einem fetzigen Soundtrack durch schlauchige Level steuert. Dabei sammelt ihr Items, weicht Hindernissen aus oder ballert diese aus dem Weg.

Fairy Tail (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4) – 29. Juli

Basierend auf der erfolgreichen Manga- und Animeserie von Hiro Mashima kommt nun ein Japano-RPG, wo ihr in die Rolle eurer Lieblingscharaktere schlüpfen könnt. Dabei entfesselt ihr mächtige Magie und wertet eure Fähigkeiten auf.

The Universim (PC, Xbox One) – 1. August

Götterspiele sind seit einer Weile in der Versenkung verschwunden, die Black & White-Reihe war ja z.B. ein Paradebeispiel für das Genre. The Universim möchte diese Lücke nun füllen und lässt euch eure eigene Zivilisation erschaffen, beginnend von einem kleinen Staubkorn im Universum.

Sind bei diesen Titel welche dabei, die ihr zocken werdet? Lasst es uns gerne wissen.