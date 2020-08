Control – Die ersten 15 Minuten der AWE Expansion

Control erhält in weniger als zwei Wochen seine nächste Expansion. Das Alan Wake Update zeigt sich jetzt in einem Gameplay Trailer.

Control zeigt seine neue Expansion

Die neuen AWE Epanxion soll Alan Wake, Quantum Break und Remedys aktuellen Titel zusammenbringen. Die dunkelsten Geheimnisse und gefährlichsten Objekte warten auf euch.

Die Erweiterung erscheint am 27. August für Besitzer des Season Pass und das zeitgleich mit der neu angekündigten Ultimate Edition.

505 Games erklärten bei der Ankündigung, dass die Käufer der Ultimate Edition ein kostenfreies Next Gen Update erhalten werden und andere Versionen außen vor bleiben.

Käufer der Collectors Edition oder der Standard Version und des Season Pass, werden dieses Update offensichtlich nicht erhalten. Daher hagelte es auf den Social Media Plattformen negtive Reaktionen für diese Entscheidung.

Leider sieht es aktuell nicht so aus als würde sich 505 Games diese Entscheidung noch einmal überlegen. Wer also gern auch auf PS5 und Xbox Series X spielen will, muss extra zahlen.

Ein neuer Trailer zeigt euch aber jetzt schon die ersten 15 Minuten des “Alan Wake” Updates und was euch hier in den Tiefen des Büros erwartet.

