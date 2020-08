Bioshock – Neuer Teil könnte neue Location bekommen

Auch wenn es noch sehr früh in der Entwicklungsphase ist, wird derzeit an einem neuen Bioshock gearbeitet. Zuständig dafür ist das interne 2K-Studio Cloud Chamber. Und eben dort wurden nun neue Stellenanzeigen ausgestellt. Diese lassen darauf schließen, dass es im neuen Teil einen bisher unbekannten Ort zum Erkunden geben wird.

Neuer Bioshock-Teil weder in Rapture noch in Columbia?

Teil eins und zwei des Shooters schickten uns in die atmosphärische Unterwasserstadt Rapture, wo wir auf die Big Daddys und Little Sisters trafen. Der dritte Teil “Infinite” wechselte jedoch die Ortschaft und fand in der schwebenden Stadt Columbia statt. Es gab einige Anspielungen auf Rapture und die beiden DLCs vertieften diese Verbindung noch weiter. Folgt nun ein neuer Schauplatz?

Grund zur Annahme gibt es, denn bei Cloud Chamber sucht man nach neuen Leuten. Darunter ist auch die Stelle des Leader Environement Modellers. In der Jobbeschreibung steht: “Wir brauchen deinen beispielhaften Einsatz, um Leben in eine ganz neue und fantastische Welt einzuhauchen.” Dies kann vieles bedeuten, es lässt sich aber herauslesen, dass eine Spielwelt abseits von Rapture und Columbia erschaffen werden soll.

Bis wir Antworten auf die Frage erhalten, wo der neue Teil spielen wird, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden. Die Arbeiten sind erst Ende vergangenen Jahres gestartet und sollen laut 2K einige Jahre andauern. Bis dahin gilt es weiterhin: Jedem Gerücht und kleinstem Detail auf der Spur bleiben.

BioShock Collection - [Nintendo Switch] BioShock: The Collection enthält alle drei Spiele der begeistert aufgenommenen Serie – BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition. Enthalten sind auch alle Singleplayer-Add-on-Inhalte für alle drei Spiele.

BioShock Remastered - Erkunde die Unterwasserstadt Rapture. Was ursprünglich als Zuflucht für die klügsten Köpfe der Gesellschaft konzipiert wurde, ist zu einem dystopischen Albtraum verkommen. In den überschwemmten Ruinen hat sich ein neues Ökosystem entwickelt. Irrsinnige Splicer verfolgen die kleinen Mädchen, die "Little Sisters", die ohne ihre riesigen Big Daddy-Wächter hilflos wären. Dein Überleben hängt davon ab, schnell zu sein, Waffen zu bergen und die übermenschlichen Kräfte einzusetzen, mit denen die Plasmide deine DNA verändert haben. Denn um die mutierten Monster von Rapture zu besiegen, musst du selbst zum Monster werden.

BioShock 2 Remastered - Erlebe Rapture durch die Augen von Delta, einem furchterregenden Big Daddy-Prototypen, der seine verschollene Little Sister retten will. Seit den Ereignissen des ersten BioShock-Teils sind 8 Jahre vergangen, und die Bewohner von Rapture haben sich zu einem Kollektivisten-Kult zusammengetan. Setze noch mehr Plasmid-Typen ein, stell dich einer Vielzahl neuer Feinde und lass die Art-déco-Architektur von Rapture hinter dir, um den Meeresboden zu überqueren.

BioShock Infinite: The Complete Edition - Privatdetektiv Booker DeWitt hat bei den falschen Leuten Schulden und sieht sich nun gezwungen, einen unmöglichen Auftrag anzunehmen: In Columbia, einer fliegenden Stadt über den Wolken, soll er eine dort gefangene Frau namens Elizabeth retten. Sie soll die Fähigkeit besitzen, die Realität zu verändern - eine Macht, mit deren Hilfe ihr Entführer seine verzerrte Vision vom amerikanischen Traum verwirklichen will.

Quelle: greenhouse