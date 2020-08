Battlefield 6 – Leak spricht von 128-Spieler-Maps

Bisher ist zu Battlefield 6 offiziell nur bekannt, dass daran gearbeitet wird. Mehr Informationen müssen Leaker bereitstellen und so ist dies nun auch wieder der Fall. Auch wenn man bei Leaks immer vorsichtig sein muss, regen sie dennoch das Interesse an. Der neueste spricht von einer Erhöhung der Spielerzahl.

Der Leaker heißt Tom Henderson und ist in der Szene als zuverlässige Quelle bekannt. So sagte er bereits den Namen und das Setting von CoD: Moden Warfare voraus und leakte den Battle Royal Modus Warzone. Nun hat er neue Infos zu Battlefield und zwar, dass es im sechsten Teil möglich sein wird, mit 128 Spielern auf einer Map zu zocken.

Bisher sind nur 64×64 Maps möglich, diese Größenordnung soll aber nun noch einmal erhöht werden. Dies würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Maps im neuen Teil des Shooters deutlich größer sein müssten. Größere Maps mit mehr Spielern würde auch die Türen für einen Battle Royal-Modus öffnen, an dem man sich im Ansatz ja bereits mal mit dem Firestorm-Modus versucht hatte. Jedoch fand dieser anders als Warzone keinen sonderlich großen Anklang.

Befürchtet wird, dass kleinere Gefechte der Vergangenheit angehören. Jedoch sagt Henderson, dass 32×32 und 64×64 immer noch möglich sein werden. Ob dies dann auf den riesigen Maps geschieht oder es extra kleine Karten dafür geben wird, bleibt abzuwarten. Ebenso muss auf offizielle Bestätigungen zu diesen Infos gewartet werden.

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist.

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020