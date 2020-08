Control – Next Gen Update ist nicht für alle kostenfrei

Next Gen Upgrades sind aktuell immer noch ein großes Fragezeichen und jeder Third Party Publisher kann selbst entscheiden. Control wird einen unschönen Weg gehen.

Control gibt sein Next Gen Update nicht jedem

In einem Blog Post hat 505 Games den Release einer Ultimate Edition für den 27. August angekündigt und diese soll neben dem Hauptspiel auch die bisherigen DLCs enthalten.

Der Release dieser Edition fällt mit der Veröffentlichung des neuen AWE DLCs zusammen, der die Verbindungen zu den Alan Wake Titeln beleuchten soll. An sich ist diese Ankündigung noch nicht besonders, dass ändert sich jedoch sehr schnell.

Wer nämlich zur Ultimate Edition greift erhält zudem ein kostenfreies Next Gen Upgrade was aber leider nicht für Day One Käufer des Originals gilt. Denn frühere Versionen werden das Upgrade nicht erhalten.

Käufer der Limited Edition oder der Standardversion und des Season Pass werden also offenbar leer ausgehen.

Quelle: controlgame.com