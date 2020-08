Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 – Release auf 2021 verschoben

Der Release von Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 wurde überraschend ins Jahr 2021 verschoben. Ein neuer Ersatztermin steht noch nicht fest.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 erscheint nicht mehr 2020

Padaox und Hardsuit Labs haben die Veröffentlichung von Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich war das Vampir-Spiel noch für dieses Jahr angedacht, dieses Releasefenster wird man nun aber nicht mehr halten können.

Der Enrwickler plant stattdessen mit einer Veröffentlichung im kommenden Jahr 2021. Einen konkreten Termin verriet man bis dato allerdings noch nicht.

Als Grund für die Verschiebung des Spiels nennt man indes die mangelnde Qualität und zusätzliche Zeit, die für den Feinschliff benötigt wird. In einem aktuellen Statement via Twitter appelliert man zudem an das Verständnis der Fangemeinde und bittet um ein wenig mehr Geduld bis der Titel dann in der Form erscheinen kann, in der er auch angedacht war.

“Dies ist weder eine leichtfertige Entscheidung noch die erste Option, die wir in Betracht gezogen haben. Wir werden in den kommenden Monaten Informationen zum Veröffentlichungstermin und zu anderen organisatorischen Änderungen mitteilen, die uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.”

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Quelle: Paradox Interactive