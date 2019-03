Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Vampir-Rollenspiel bekommt Nachfolger

2004 erschien Vampire: The Masquerade – Bloodlines und baute sich schnell eine treue Fangemeinde auf. Auch wenn es zu Release mit einigen Fehlern aufwartete, wurde es mit Patches repariert und etablierte sich zum Kultklassiker. Nun, 15 Jahre nach dem ersten Teil, gibt es endlich die Ankündigung zu einem Nachfolger.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 im Trailer

Entwickelt wird Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 von Hardsuit Labs, einem eher unbekannten Studio, Publisher sind Paradox Interactive, die seit 2015 die Rechte an der Reihe haben. Es sind aber auch altbekannte Gesichter mit an Bord, die bereits an Teil 1 mitgearbeitet haben. So schreibt Brian Mitsoda erneut die Geschichte und auch viele bekannte Charaktere aus dem ersten Teil wird man antreffen. Der Nahfolger wird in Seattle spielen und man schlüpft erneut in die Rolle eines jungen, neuen Vampirs, welcher sich einem von mehreren Clans anschließen muss. Erscheinen soll das Spiel im ersten Quartal 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Paradox Interactive via Youtube