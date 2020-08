Cyberpunk 2077 – Mehr zu Waffen, Musik und Lebenswege

Gestern hat CD Projekt RED drei neue Videos zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Jedes Video behandelt eine andere Thematik.

Welchen Weg wählt ihr in Cyberpunk 2077?

Das erste Video behandelt die verschiedenen Lebenswege, die ihr in dem Spiel einschlagen könnt. Ihr könnt zwischen Corporate, Nomad oder Street Kid wählen, die alle eine andere Geschichte haben. Als Street Kid gehört ihr auf die Straße und seid in der Stadt aufgewachsen. Hier lebt ihr zwischen Cops und Straßenrennen und werdet auch hier sterben. Als Nomad mögt ihr die Steppe und die Freiheit auf den Straßen. Eure Familie sind eure engsten Freunde und lebt ein Leben als Ausgestoßener. Zuletzt haben wir noch die Corporate, die sich nur ums Business kümmern. Um an die Spitze zu kommen müsst ihr hart arbeiten und euch dem Business Leben stellen, damit ihr nicht in der Gosse landet.

Im zweiten Video dreht sich alles um Nah- und Fernkampfwaffen, die ihr Live in Aktion sehen könnt. Alle Waffen bieten euch verschiedene Vorteile und gehören zum Teil auch zu eurem Körper. Das letzte Video gibt euch Einblick in die Spielmusik, welche von der schwedische Hardcore-Punk-Band Refused produziert wurde. Ihr könnt die Fans bei dem Prozess begleiten, wie sie ihre Songs geschrieben haben und was sie inspirierte. Eines der Videos habe ich euch direkt unten verlinkt. Mehr zum Spiel könnt ihr hier finden.

Quelle: Cyberpunk 2077 via YouTube