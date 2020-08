Cyberpunk 2077 – Zweiter Night City Wire Livestream folgt am Montag

CD Projekt hat unlängst den zweiten Night City Wire Livestream zu Cyberpunk 2077 angekündigt.

Entwickler CD Projekt wird am kommenden Montag, den 10. August einen weiteren Livestream zu Cyberpunk 2077 abhalten. Die Präsentation startet um 18 Uhr deutscher Zeit und hält einmal mehr zahlreiche neue Informationen zum Open-World-Epos bereit.

Konkret dürfen sich Fans auf frische Details zu den Lebenspfaden und den verschiedenen Waffenarten freuen. Darüber hinaus will man einen genaueren Blick auf die schwedische Punk-Band Refused werfen, die bekanntlich die In-Game-Band Samurai verkörpern wird.

Zum Umfang und Dauer des Showcase verriet man bisher zwar nichts, man kann aber wohl mit gut einer halben Stunde Spielzeit rechnen. In eben diesem Rahmen bewegte sich bereits Episode 1 des Showformates.

Der Night City Wire getaufte Livestream wird dabei wie gewohnt auf dem offiziellem Twitch ausgestrahlt. Cyberpunk 2077 erscheint nach mehrfacher Verschiebung am 19. November 2020.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI

