Gewinnspiel – Wir verlosen mit Nintendo 3x den Pokémon Schwert oder Schild: Erweiterungspass

Die achte Spielgeneration des Pokémon-Franchise feierte im vergangenen Jahr das lang erwartete Heimkonsolen-Debüt auf der Nintendo Switch – und polarisierte dabei wie keine andere Generation zuvor. Pokémon Schwert und Schild waren seit deren Ankündigung, der großen Dexit-Debatte und auch nach der Veröffentlichung am 15. November 2019 immer wieder in Verruf geraten. Zu wenige neue und alte Taschenmonster, eine zu lineare und leere Welt gepaart mit einem desaströsen technischen Zustand enttäuschten die hohen Erwartungen an einen Heimkonsolen-Ableger der gigantischen Pokémon-Reihe. Und so richteten sich die Blicke vieler Fans auf die obligatorische Spezial-Edition der achten Generation, die höchstwahrscheinlich im Verlauf des Folgejahres erscheinen würde. Dazu sollte es aber nie kommen, denn die Entwickler von Gamefreak kündigten am 09. Januar 2020 an, dass es erstmals keine Spezial-Edition geben würde. Anstelle dessen würden Pokémon Schwert und Schild einen Erweiterungspass erhalten, zweigeteilt in zwei digitale Erweiterungen. Mit Die Insel der Rüstung, erschien die erste dieser beiden Erweiterungen am 17. Juni 2020 und läutete eine neue Ära des Franchise ein. Wir haben dieses allererste Pokémon-DLC für euch genauer unter die Lupe genommen und verraten euch in unserem Testbericht, ob uns dieser neue Ansatz begeistern konnte.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen insgesamt zwei Erweiterungen zusammen mit Nintendo für euch.

Gewinner 1 – 3: je 1x DLC Insel der Rüstung für Pokémon Schwert & Schild

Pokémon Schwert oder Pokémon Schild: Erweiterungspass | Nintendo Switch - Download Code Dein Abenteuer geht weiter im Erweiterungspass für Pokémon Schwert oder Pokémon Schild! Hier erlebst du neue Geschichten, triffst auf neue Pokémon und erkundest neue Naturzonen.

Dir werden sogar neue und bekannte Legendäre Pokémon begegnen!

Im Erweiterungspass sind zwei Erweiterungen enthalten, die im Sommer 2020 und Herbst 2020 erscheinen.

Die Insel der Rüstung - Ende Juni 2020: Entdecke die Rüstungsinsel, eine gigantische Insel vor der Küste der Galar-Region! Wunderschöne Landschaften erwarten dich hier, darunter Strände, Moore, Wälder, Höhlen und Dünen.

Die Schneelande der Krone - Herbst 2020: Leite ein Expeditionsteam in den frostigen Kronen-Schneelanden und entdecke das Geheimnis um das Legendäre Pokémon Coronospa, das einst über das Gebiet herrschte.

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welche Pokémon verbergen sich hinter den Silhoutten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure des gesamten NAT-Portfolios (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 12. August 2020. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise <3