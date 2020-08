Street Fighter VI – Erscheint der nächste Teil nicht 2021?

Der Insider Dusk Golem hat vor kurzem via Twitter berichtet, dass sich der Release von Street Fighter VI verzögert. Angeblich seien interne Entwicklungsprobleme daran schuld.

Capcom gab bereits vor einiger Zeit bekannt, dass es eine weitere und damit finale Season für Street Fighter V geben wird. Neben fünf neuen Charakteren soll das Spiel noch drei zusätzliche Stages spendiert bekommen. Capcom selbst begründet diesen Schritt mit der positiven Aufnahme der vierten Season und der Champion Edition. Doch ein verlässlicher Insider behauptet jetzt die wahren Gründe zu kennen.

So sollen laut AestheticGamer aka Dusk Golem interne Entwicklungsprobleme die geplante Veröffentlichung des sechsten Teils verzögern. Aus diesem Grunde habe sich Capcom dafür entschieden erst einmal eine fünfte Season zu veröffentlichen, um so mehr Zeit zu haben das Game zu reparieren. Seinen Aussagen zufolge sei die aktuelle Version des sechsten Teils sowohl intern als auch bei den Testern nicht positiv aufgenommen worden. Das Spiel habe sich zu sehr auf bestimmte Team-Mechaniken konzentriert, die nicht gut ankamen. In Folge dessen habe man den Director Yoshinori Ono vom Projekt abgezogen und mit jemand anderem neu besetzt.

Ob diese Gerüchte den Tatsachen entsprechen, kann natürlich noch nicht mit Gewissheit gesagt werden. Capcom selbst hat noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch die Ankündigung der fünften Season kommt in der Tat überraschend. Street Fighter V erschien am 16. Februar 2016 für PC und PlayStation 4.

(1/2)As Capcom is trending for Street Fighter stuff, though I'm not really a Street Fighter fan, I can mention I know the reason for the unexpected SF5 season pass. The most basic gist of it is SF6 was supposed to release next year, but it was not received well internally or with

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 5, 2020