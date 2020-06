Cyberpunk 2077 – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Im Rahmen der heutigen Night City Wire-Folge veröffentlichte CD Projekt RED einen brandneuen Gameplay-Trailer ihres Projekts Cyberpunk 2077. Das Video enthält neues Gameplay-Material aus dem Prolog, welches die Welt, Geschichte und Charaktere des Spiels weiter vorstellt. Am 19. Novermber 2020 soll das Spiel für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen und wird ebenfalls auf der Playstation 5 und der Xbox Series X spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind.

Das seht ihr im neuen Trailer zu Cyberpunk 2077

Der Trailer gewährt den Zuschauern einen taufrischen Einblick in die dunkle Zukunft der Night City. Ebenso erhaltet ihr erste Eindrücke der Anfänge der Söldnerkarriere von V, in dessen Rolle ihr Ende des Jahres schlüpfen werdet. Es geht ganz schön heiß her, die Synchronisation ist phänomenal besetzt und macht Lust auf mehr. Jedenfalls macht der Trailer jetzt schon richtig Lust loszulegen und in die Welt von Cyberpunk und der leuchtenden Neonstadt Night City einzutauchen.

Quelle: YouTube