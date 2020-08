PlayStation Now – Diese Spiele sind neu im August

PlayStation Now bietet seit geraumer Zeit Spielern auf der PlayStation 4 als auch auf dem PC gegen einen gewissen Festpreis an auf eine breite Bibliothek an Third-Party- als auch Exklusivtiteln zurückzugreifen. In Regelmäßigkeit erweitert Sony das Portfolio des Streaming-Dienstes um weitere Spieleperlen. Auch im August halten natürlich neue Titel Einzug in die bestehende Bibliothek des Abo-Dienstes.

PlayStation Now mit GreedFall, Dead Cells, und Hitman 2

Abonnenten dürfen sich dabei im August über gleich drei Blockbuster für die Konsole als auch für den PC freuen. Unter anderem mit dabei: das Rollenspiel GreedFal, welches euch in eine actionreiche Fantasywelt entführt. Hier dürft ihr nicht nur euren Charakter frei entfalten auch eure Vorgehensweise innehab der Konflikte gewährt euch einen gewissen Entscheidungsspielraum. Dazu gesellt sich der Rogue-lite-Titel Dead Cells, welcher 2017 unter der Fahne von Entwickler Motion Twin veröffentlicht wurde. Der Plattformer kommt mit Metroidvania-Elementen daher und stellt euch vor einige fordernde Geschicklichkeitspassagen. Bei dem dritten Titel handelt es sich um Hitman 2. Hier schlüpft ihr erneut in die Haut von Agent 47, in der ihr innerhalb offener Spielareale eure Missionen kreativ bestreiten könnt.

Zu den drei Hochkarätern gesellen sich im Übrigen noch folgende Spiele:

Power Rangers Battle for the Grid

AO Tennis 2

The Sinking City

WRC 8

WARHAMMER 40000 INQUISITOR MARTYR

Pure Farming 18

Mit PlayStation Now stehen euch über 650 Spieletitel auf Abruf zur Verfügung – darunter Titel aus der PlayStation 2-, 3- sowie der aktuellen Konsolengeneration. Das Portfolio wird zudem regelmäßig um neue Inhalte erweitert. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Sony das spielbare Angebot um Filme sowie Serien erweitern könnte.

PlayStation Now - Abonnement 1 Monat (deutsches Konto) | PS4 Download Code - deutsches Konto PlayStation Now ist ein Spiele-Abonnement-Service, mit dem du zu einem Monatspreis auf über 500 Blockbuster, PlayStation-Exklusives, Familienfavoriten und von der Kritik gefeierten Hits zugreifen kannst.

Mit PlayStation Now kannst du PS4-, PS3- und PS2-Spiele sofort streamen und Hunderte von PS4-Spielen herunterladen.

Quelle: PlayStation Access via YouTube