Top 7 – Die lesenswertesten Avengers Comics

Der letzte Film aus dem Marvel Cinematic Universe ist schon über ein ganzes Jahr her. Auch unsere mächtigen Superhelden haben mit dem Corona-Virus zu kämpfen: So hat die Pandemie den Release-Plan der Filme gehörig durcheinander gebracht. Müssen wir jetzt also eine Marvel-Diät machen? Nicht unbedingt: Spätestens ab dem 04.09.2020 können wir wieder Avengers Assemble rufen, denn dann veröffentlicht Square Enix Marvel’s Avengers für PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia und PC. Allen, die sich schon einmal auf das Spiel einstellen möchten, empfehle ich die Comics zu lesen. Doch welche Comics und Events mit den Avengers lohnen sich am meisten? Ich habe mal in meinem Bücherregal gekramt und meine sieben Favoriten für euch rausgesucht.

Infinity

Das große Finale, der letzte Konflikt: Avengers: Infinity War. Während alle Marvel Filme auf den großen Zweiteiler bestehend aus Infinity War und Endgame zusteuerten, hatte ich bereits vor einiger Zeit Infinity gelesen. Viele Elemente, die im Film vorkommen, wurden aus dieser epischen Erzählung übernommen. Allerdings ist Thanos da bereits kein unbekanntes Gesicht mehr. Während sich die Avengers weit entfernt von der Erde befinden, um eine andere galaktische Bedrohung zu stoppen, nutzt Thanos diese Gelegenheit und greift die Erde an. Auch die im Film zu sehende Black Order taucht hier das erste Mal auf.

Civil War

Was könnte noch spannender und emotionaler als ein Kampf gegen einen übermächtigen lila Titanen mit sechs bunten Steinchen sein? Richtig: Ein Kampf zwischen Helden! Die Regierung ist gar nicht erfreut über die Kollateralschäden, die bei den Kämpfen der Superhelden entstehen und verabschiedet daher ein Gesetz, das diese dazu zwingt, sich in einem Register offiziell einzutragen und für die Regierung zu arbeiten. Das spaltet die Heroen in zwei Lager und führt zu einer herzzerreißenden Schlacht unter ehemaligen Freunden. Während der Film Civil War nur einen Bruchteil an Helden auffährt, bekommt ihr im Comic fast die gesamte Marvel-Palette.

Civil War II

Wenn etwas erfolgreich ist, dann ist ein zweiter Teil ja wohl eine verdammte Pflicht! Der Keil, der zwischen unsere Helden dieses Mal getrieben wird, ist ein Inhuman, der die Zukunft sehen kann. Während einige Superhelden wie Captain Marvel das nutzen möchten, um das Verbrechen zu bekämpfen, ist Iron Man strikt dagegen. Ist die gesehene Zukunft überhaupt abwendbar? Sollte man direkt eingreifen oder doch lieber nur beobachten? Auch als Leser denkt man sehr lange über diese philosophische Fragen nach und ist stets gespannt, wie die Erzählung weitergeht.

Dark Avengers

Die Avengers wechselten ihre Mitglieder seit Gründung des Teams öfter als manche Promis ihre Partner. Es gab schon etliche Konstellationen, egal ob nur ein Held ausgetauscht wurde oder sogar das komplette Team. Mit als die interessanteste Idee empfand ich allerdings die Dark Avengers. In diesem Comic gründet Norman Osborn sein eigenes Avengers-Team. Mit dabei sind unter anderem Daken als Wolverine, Venom als Spider-Man und Moonstone als Ms. Marvel. Osborn selbst übernimmt gleich zwei Rollen – als Iron Patriot ersetzt er Iron Man und Captain America.

Die Korvac Saga

Einer der mächtigsten Gegner, dem die Avengers je gegenüberstanden, ist Michael Korvac. Noch nie von ihm gehört? Nun, dann solltet ihr das nachholen. Der Comic aus den 70ern ist gut gealtert. Im Grunde war Korvac ein stinknormaler Typ, doch übermenschliche Kräfte können einen stark korrumpieren. So geschehen mit Korvac. Zumindest stand die Vernichtung des Universums sicher nicht immer auf Platz 1 seiner To-Do-Liste. Ein übermächtiger Gegner, viele Emotionen und ein denkwürdiges Ende – eine perfekte Avengers Geschichte also.

Avengers: Red Zone

Aktueller denn je ist wohl Avengers: Red Zone. Red Skull schafft es, eine Bio-Waffe über den Mount Rushmore abzufeuern. Die Waffe beinhaltet ein sich schnell ausbreitendes Bakterium, das die Menschen bis auf die Knochen abnagt. Und es liegt nun in den Händen der Avengers, diese Seuche einzudämmen. Statt eines klassischen Kampfes zwischen Superhelden und einem mächtigen Superschurken, geht es vielmehr darum, das gefährliche Bakterium aufzuhalten.

Kang Dynasty

Oft werden die Oberschurken von den Avengers aufgehalten, bevor sie ihr Ziel erreichen können. Doch Kang der Eroberer schafft das, wovon so viele Bösewichte träumen: Die Weltherrschaft an sich zu reißen. Als Kang aus der Zukunft zurückreist, schafft er es nach und nach die Erde zu erobern und lässt die Avengers dabei mächtig alt aussehen. Ob die Avengers das Ruder noch herumreißen können? Das lest ihr am besten selbst.

Es gibt noch so viele weitere Comics, in denen die Avengers den Tag retten. Sicher habt ihr eure eigenen Favoriten. Welchen Comic oder welches Event mit den Avengers an Bord könnt ihr empfehlen?