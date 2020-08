Final Fantasy 16 – Erscheint das RPG zeitexklusiv für die Playstation 5?

Final Fantasy 16 könnte vor einer Ankündigung stehen und für Diskussionen sorgen. Laut aufkommenden Berichten soll das Spiel nämlich vorerst nur für die Playstation 5 erscheinen. Xbox -und PC Spieler müssten sich somit vorerst in Geduld üben. Aber was ist dran an dem Gerücht?

Die Ankündigung von Final Fantasy 16 soll kurz bevor stehen

Vor einigen Tagen berichtete der Spiele-Journalist Jez Corden, dass FF 16 zeitexklusiv für die PS5 erscheinen wird. Zudem glaubt er an eine zeitnahe Ankündigung des Spiels. Die Aussage des Branchen-Insiders wird nun von einer weiteren Person gestützt. Im Resetera-Forum meldete sich ein User, der über Insider-Infos verfügen soll. Ihm zufolge sollte das Spiel sogar bereits im Juni gezeigt werden. Allerdings ist ihm nicht bekannt, weshalb es am Ende doch nicht dort präsentiert wurde. Auch er stützt die Behauptung, dass das heiß erwartete Rollenspiel zeitexklusiv für die PS5 erscheinen wird. Der User Navtra hatte im Vorfeld das Lineup des letzten Playstation-Events vorhergesagt. Zudem leakte er, dass Spiderman PS4-exklusiv im Avengers-Game enthalten sein wird.

Somit dürfen wir auf den tatsächlichen Reveal gespannt sein. Tatsächlich gibt es diesen Monat ein weiteres State-of-Play-Event von Sony. Allerdings wurde bereits verkündet, dass sich die Show eher auf die PS4 und die Indie-Titel beziehen wird, die man bereits im Juni gezeigt hat. Auch ein Release-Datum oder einen Preis soll man nicht erwarten. Am Ende muss man diese Infos aber mit Vorsicht genießen. Zudem bleibt angesichts des zweiten Teils von FF7 abzuwarten, ob Square Enix zeitnah ein zweites Spiel des Franchise auf den Markt bringt.

Quelle: Resetera