Halo Infinite – Online Multiplayer soll Free-to-Play werden

343 Industries, die Entwickler von Halo Infinite, gaben überraschend bekannt, dass der Online Multiplayer des Spartaner-Abenteuers Free-to-Play sein wird. Des Weiteren wurde angekündigt, das besagter Mehrspieler-Spaß mit satten 120fps daher kommen soll.

Laut dem offiziellen Halo Twitter-Account soll der Mehrspieler-Modus von Halo Infinite Free-to-Play sein. Durch diese Aufspaltung des Microsoft Exklusivtitels wollen die Entwickler ein größtmögliches Publikum abgreifen. Ein Ansatz, der durchaus Sinn ergibt, wenn man sich die zahlreichen Plattformen ansieht, auf die der Titel spielbar sein wird. Neben der Xbox Series X, kommen da nämlich noch die aktuellen Xbox Modelle, Windows PCs und natürlich der hauseigene Streaming-Dienst hinzu. Außerdem zeigt nicht zuletzt die Masterchief Collection wie beliebt der Online Multiplayer des Halo Franchise ist.

Solltet ihr einen potenten Rechner euer Eigen nennen oder euch für den Kauf der Series X entscheiden gibt es im Übrigen noch ein schickes Extra obendrauf. Laut den Entwicklern soll Halo Infinite auf diesen Plattformen mit bis zu 120fps spielbar sein! Wie es scheint, ist das die hauptsächliche Verkaufsargumentation die Microsoft für ihre neue Konsole aufzubieten hat. Ähnliche Features wurden bereits für Dirt 5 und Ori and the Will of the Wisps angekündigt. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Halo Infinite wird zum Launch der Xbox Series X erwartet. Dennoch erscheint der Shooter ebenfalls noch für die Xbox One und den PC.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020