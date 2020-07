Electronic Arts – Das beste Quartal in der gesamten Unternehmensgeschichte

Der Publisher Electronic Arts hat in einem neuen Geschäftsbericht seine Zahlen des ersten Quartals im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht. Corona hat EA scheinbar nicht geschadet, sondern das beste Quartal seit der Gründung des Unternehmens beschert.

Electronic Arts Live-Dienste so beliebt wie noch nie

Electronic Arts konnte im ersten Fiskalquartal einen Gesamtumsatz von 1,46 Milliarden US-Dollar erreichen. Besonders erfolgreich waren aber die Live-Dienste des Unternehmens, die 1,1 Milliarden US-Dollar des Umsatzes ausmachen. CEO Andrew Wilson selbst bezeichnet das Quartal als außergewöhnlich und ist stolz auf das Geleistete.

Während die Covid-19-Pandemie für viele Branchen ein großes Problem darstellt, konnte EA davon sogar profitieren. Seit Beginn der Pandemie ist die Anzahl der aktiven Spielern rasant angestiegen. So konnte das Spiel Die Sims 4 eine Spieleranzahl von mehr als 30 Millionen erreichen. Auch andere Spiele wie Apex Legends oder Madden NFL 20 erfreuen sich über einen enormen Spieleranstieg und einer hohen Spieleraktivität.

Mit diesem starken Umsatz ist EA natürlich ein großer Favorit, was die Übernahme des zum Kauf stehenden Studio Warner Bros. Interactive anbelangt. Neben Take-Two, Activision und Microsoft ist auch Electronic Arts an Warners Gaming-Sparte sehr interessiert. Finanzchef Blake Jorgensen sagte sogar, dass man mehr denn je an der Übernahme neuer Entwickler interessiert sei.

Angebot Die Sims 4 - Standard Edition - [PC] Erschaffen und erforschen Sie ein Leben voller bedeutender Möglichkeiten.

Erstellen und steuern Sie intelligentere, glaubhaftere und gefühlsbetonte Sims.

Nutzen Sie brandneue intuitive Kreativtools, die Spaß machen.

SIMS 4 auch für Mac.

Cover-Bild kann abweichen.

Quelle: EA, GamingBolt