Warner Bros. Interactive – Spieleschmiede soll verkauft werden

Laut einem Bericht von CNBC, soll Warner Bros. Interactive verkauft werden. Warner hält viele große Lizenzen, darunter Batman, Mortal Kombat und die Herr der Ringe-Filmlizenz. EA bekundet Interesse an dem Kauf.

Wie kam es dazu?

Der Telekommunikationskonzern AT&T besitzt Warner und einige andere Firmen, jedoch schaut es nicht gerade rosig um den Konzern aus. Fast 200 Milliarden US-Dollar Schulden, hat AT&T auf dem Buckel, die es zu bezahlen gilt. Warner Interactive fehlt es an Dauerbrennern, die Batman und Mittelerde-Spiele sind zwar große Titel, doch ist der Abstand zwischen neuen Teilen sehr groß. Auch der mobile-Ableger Harry Potter: Wizards Unite blieb hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem bekundeten mehrere Unternehmen wie EA, Take-Two Interactive, und Activision Blizzard, Interesse an dem Kauf. Ungefähr 4 Milliarden US-Dollar, könnte der Verkauf von Warner Bros. Interactive bringen. Die Lizenzen könnten damit an den Käufer wandern, sowie das gesamte Entwicklerpotential. Studios wie Rocksteady, TT Games, Monolith und die Netherrealm Studios, würde dies unter anderem betreffen. Was sagt ihr zu dieser Nachricht? Wo wollt ihr Warner Bros. Interactive am liebsten sehen?

Quelle: cnbc.com