Stardew Valley – Schaut euch die Collector’s Edition an

Stardew Valley zählt seit Jahren als eines der besten Farming-Simulationen. Nun bekommt das Spiel eine Collector’s Edition, in Kooperation mit Fangamer spendiert.

Auf Twitter wurde die CE von Eric Barone, dem Schöpfer von Stardew Valley, bekanntgegeben. Geliefert wird das ganze in einer schönen Collector’s Box und enthält, neben einer physischen Version des Spiels, noch weitere tolle Extras. Nicht einen Pappaufsteller, sondern ein Holzaufsteller, sowie ein Pin aus dem selben öko-freundlichem Holz, sind schon etwas besonderes. Außerdem erhaltet ihr die Besitzurkunde eures Großvaters, der euch das Land vermacht, ein 14-seitiges Junimo Comic, ein Reinigungstuch und ein Bonus Poster, wenn ihr bis zum 15. August vorbestellt. Zuletzt gibt es noch eine Anleitung, die aber in jeder Version des Spiels vorhanden ist. Bei der Produktion der Gegenstände wurde darauf geachtet, dass alles nachhaltig produziert und so wenig Plastik wie möglich verwendet wurde.

Die PC-Version der Standard-Edition, kostet euch 29$ und für die Switch-Version zahlt ihr 34$. Die CE kostet für den PC 64$ und für die Switch 69$. Wer möchte, kann sich zusätzlich ein Guidebook im Bundle dazu bestellen, der euch nochmal 25$ kostet, ihr jedoch im Bundle 4$ spart. Ihr solltet euch jedoch beeilen, denn diese Editionen sind meistens sehr schnell vergriffen. Mehr zum Spiel könnt ihr hier nachlesen.

I'm really pleased to announce a physical version of Stardew Valley for Switch & PC! This is in collaboration with @Fangamer and there is both a standard edition and a collector's edition w/ bonus goodies. Pre-orders are now available: https://t.co/u0Cp2PAyms pic.twitter.com/VbqK7Koylh

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 30, 2020