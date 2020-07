Shadow Warrior 3 – Gameplay-Video präsentiert überzogene Action

Devolver Digital hat ein 17-minütiges Gameplay-Video zu Shadow Warrior 3 veröffentlicht. In dem Videomaterial bekommt ihr die komplette Mission “Way to Motoko” zu sehen, samt der gewohnt überzeichneten Action und einer guten Portion Humor. Außerdem gibt es einen ersten Einblick in die Geschichte des neuen Samurai-Abenteuers. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Abgedrehte Action in Shadow Warrior 3

Shadow Warrior 3 wurde Anfang Juli angekündigt und die Entwickler von Devolver Digital und Flying Wild Hog versprachen, den Wurzeln der Serie treu zu bleiben und die gefeierte Mischung auf überzogener Brutalität und kernigem Humor beizubehalten. Und das erste Gameplay-Material, welches jetzt frisch enthüllt wurde, zeigt, dass dies nicht nur leere Worte waren. In dem knapp 17 Minuten langen Video wird euch eine komplette Mission präsentiert, in der sich der Held der Reihe, Lo Wang, durch ein wunderschönes Areal schnetzelt. Dabei gehen nicht nur die farbenfrohen Monster auf die ein oder andere Weise zu Bruch, auch die Umgebung scheint erstmals zerstörbar zu sein. Nebenbei erfahren wir, inwiefern die Geschichte um Wang weitergesponnen wird. Zu Beginn der Mission bereiten sich Lo und ein älterer Verbündeter darauf vor einen Drachen zu erlegen, samt dem gewohnten Humor. Die Stars des Videomaterials sind aber ohne jeden Zweifel die Kampfszenen: Wild umher schwingende Katanas, rauchende Revolver und Blut so weit das Auge sehen kann – Shadow Warrior 3 verspricht ein Feuerwerk der abgedrehten Action zu werden.

Im Folgenden könnt ihr euch das Video selbst ansehen. Shadow Warrior 3 erscheint im Jahr 2021 und wurde bisher nur für den PC bestätigt. Wahrscheinlich dürfte eine Version für Konsolen später nachgereicht werden, da auch die Vorgänger ihren Weg auf die Heimkonsolen gefunden hatten.

Quelle: DevolverDigital (via Youtube – Video)