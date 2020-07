No Man’s Sky – Dank Xbox Game Pass über eine Million neue Spieler

Obwohl No Man’s Sky bereits knapp 4 Jahre alt ist, entwickelt sich das Spiel immer weiter. Erst kürzlich erschien mit “Desolation” ein neues, großes Update. Wie der Studio Chef jetzt verkündete, verzeichnete man über eine Million neue Spieler. Grund dafür sei der Xbox Game Pass.

No Man’s Sky verzeichnet rasanten Anstieg an neuen Spielern

Allein in den vergangenen 30 Tagen stieg die Anzahl an neuen Spielern um ca. eine Million Menschen an. Dies ist ein enormer Anstieg für ein durchaus betagteres Spiel. Allerdings kennt Studio-Chef Sean Murray auch den Grund dafür. Mitten Juni wurde das Spiel Teil des Xbox Game Pass für Konsole und PC. Dadurch hätten so viele Leute das Spiel nun ausprobieren können. Wie hoch allerdings die Zahl aktiver Nutzer ist, bleibt unklar. Murray bekräftigte aber, dass auch durch das Crossplay-Update wieder eine deutlich höhere aktive Nutzerzahl erreicht wurde. Das zuletzt erschienene Desolation-Update beinhaltet verlassene Raumfrachter, die ihr im Weltraum finden können. Dort verstecken sich im besten Fall sehr nützliche und seltene Gegenstände. Derweil arbeitet das britische Entwicklerstudio auch noch an The Last Campfire, welches noch 2020 erscheinen soll.

Quelle: Xbox