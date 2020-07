Spider-Man: Miles Morales – 4K und 60fps dank Performance Modus

Insomniac Games, die Entwickler des kürzlich angekündigten Spider-Man: Miles Morales, gaben bekannt, dass ihr Spiel auf der PlayStation 5 in sattem 4K spielbar sein wird – inklusive flüssiger 60fps. Was zunächst zu schön klingt, um wahr zu sein, soll durch den sogenannten Performance Modus möglich gemacht werden. Was das genau sein soll, erfahrt ihr im Folgenden.

Spider Man: Miles Morales kann knackig UND flüssig

Über den Twitter-Account von Insomniac Games, ließen die Entwickler verlauten, dass ihr so wohl noch nie durch die Häuserschluchten von Manhattan geschwungen seid. Der sogenannte Performance Modus soll es euch ermöglichen, das Abenteuer von Miles Morales in 4K und 60fps zu genießen. Warum dieser Modus als “optional” beschrieben wird, ist uns bislang noch ein Rätsel, denn wer würde freiwillig auf einen solchen Augenschmaus verzichten wollen. Es wäre höchstens anzunehmen, dass dieser Performance Modus eure nagelneue PlayStation 5 an den Rand ihrer Belastbarkeit pusht. Es könnte aber auch sein, dass ihr euch zwischen 4K und 60fps oder eine andere Auflösung und Ray Tracing entscheiden müsst. Wie dem auch sei, niemand dürfte abstreiten, dass Spider-Man: Miles Morales ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist, was wir von der nächsten Konsolengeneration erwarten können. Jetzt müssen die Entwickler ihren Worten nur noch Taten folgen lassen.

Spider-Man: Miles Morales soll gegen Ende des Jahres 2020 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Viele vermuten, dass es sich bei dem Superhelden-Abenteuer um einen der Launch-Titel der neuen Sony Konsole handeln wird – vielleicht sogar mit einer ganz eigenen Spezial-Edition der PS5.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Quelle: twitter.com