Temtem – Neues Update fügt Kisiwa Insel hinzu

Nach dem überaus erfolgreichen Early Access Launch im Januar, versprachen uns die Entwickler von Temtem eine komplett neue Insel im Sommer. Und siehe da, der Sommer ist da und das Team von Crema Games lassen ihren Worten Taten folgen. Im heutigen Update soll die neue Insel in das Monstersammel-Spiel eingepflegt werden. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Temtem überraschte Anfang 2020 die Spielerschaft mit einer unverschämt guten Kopie der Pokémon-Formel. Die spanischen Entwickler von Crema Games hatten es geschafft, der bekannten Grundidee ihren eigenen, komplexeren, Stempel aufzudrücken und bescherten dem angestaubten Genre frischen Wind. Der Early Access Launch im Januar 2020 war jedoch bloß der Anfang der Reise, denn die Entwickler wollen Temtem auf lange sich immer weiter ausbauen. Den ersten Schritt macht das Update des heutigen Tages, welches die Insel Kisiwa ins Spiel einbringt. Diese bringt natürlich nicht nur ein neues Areal ins Spiel, sondern auch neue Tems, Attacken, Items und Co.. Aber auch grundlegende Features wie zum Beispiel ein Chat sollen wir dem heutigen Update hinzugefügt werden. Darüber hinaus wird die Levelgrenze eurer Taschenmonster von 48 auf 58 angehoben, sodass ihr erweiterten Zugriff auf die zahlreichen Entwicklungen eurer Schützlinge habt.

It’s been a long wait, but finally, tomorrow Kisiwa will open its doors to all Tamers. To celebrate the occasion, we’ve created a new trailer to announce it and showcase some of the features arriving with this patch.