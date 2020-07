Warframe Heart of Deimos – Update zur TennoCon 2020

Die TennoCon 2020 ist nicht mehr weit entfernt und uns erwartet mit Warframe Heart of Deimos, die Enthüllung eines neuen Updates.

Warframe Heart of Deimos wird bald enthüllt

Digital Extremes mussten die Messe TennoCon 2020 in diesem Jahr aufgrund von COVID in einen rein digitalen Event umformen. Dieser soll jetzt am 1. August stattfinden und diesmal Content präsentieren der schon kurz darauf erscheinen soll.

Mit einem kurzen Teaser haben die Entwickler jetzt eines der nächsten Updates angekündigt. Um was es sich dabei genau handelt wird aus dem kurzen Trailer aber noch nicht ersichtlich. Wer allerdings via Twitch zuschaut erhält wieder Goodies.

Wer 30 Minuten zuschaut erhält nicht nur Hydroid Prime sondern auch die exklusive Waffe Athodai. Darüber hinaus sollen aber noch mehr Ankündigungen folgen.

Der Community Frame (Broken Frame) soll erstmals in Aktion gezeigt werden und auch die neue Arsenal Twitch Extension soll vorgestellt werden. Wir dürfen gespannt sein was Digital Extremes noch alles parat haben.

Passend zum Event wird auch Baro Ki’Teer wieder zu seinem zweiten TennoCon Relay Besuch erscheinen und auch der echte Merch Store hat ein Update erhalten.

Quelle: Digital Extremes