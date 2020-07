Microsoft – Tech-Gigant ist am Kauf von Warner Bros. Games interessiert

Microsoft hat vor Kurzem verlauten lassen, dass sie am Kauf von Warner Bros. Interactive Entertainment interessiert sind. Im Speziellen zielt dieses Interesse auf den Erwerb der Warner Bros. Games-Abteilung ab, die unter anderem für die Batman: Arkham-Reihe verantwortlich ist. Damit würde Microsoft das Spiele-Portfolio ihrer Xbox stark verbessern! Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Mehr Exklusivtitel für Microsoft?

Laut The Information ist Microsoft an dem Kauf der Spielabteilung von Warner Bros. Interactive Entertainment interessiert. Höchstwahrscheinlich möchten sie damit das Xbox Line-up aufpolieren, um sich im Kampf um den Sieger der kommenden Konsolen Generation einen Vorteil zu sichern. Warner Bros. Interactive Entertainment befindet sich aktuell im Besitz von AT&T, die aktuell in einer saftigen Schuldenkrise stecken und sich mit dem Verkauf des Studios Luft verschaffen wollen. Laut der anonymen Quelle von The Information ist Microsoft aber nicht als einziges Unternehmen am Kauf von Warner Bros. interessiert. Auch Take Two Interaktive, EA und Activision Blizzard scheinen ihren Hut in den Ring werfen zu wollen. Sollte Microsoft diesen Kauf unter Dach und Fach bringen können, wären sie Eigentümer mehrerer hochkarätiger Videospiel-IPs, wie der Batman: Arkham-Reihe oder allen Harry Potter-Games. Erst vor kurzem hatte sich Warner Bros. die Domais für Suicide Squad und Gotham Knights gesichert.

All diese möglichen Titel wären genau das, was das schwache Exklusivtitel Line-up der Xbox-Familie braucht, um mit Sony konkurrieren zu können. Man darf also annehmen, dass Microsoft aggressiv in die Verhandlungen gehen wird. Sobald wir mehr darüber erfahren sollten, lassen wir es euch wissen!

Quelle: theinformation.com