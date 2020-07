Paragon – Der Geist des gescheiterten MOBAs wird weiterleben

Erinnert ihr euch noch an Paragon? Das Free To Play-MOBA von Epic Games hatten nie die nötige Spielerbasis gefunden, um richtig erfolgreich zu sein, was letztlich zum Abbruch des Projektes im Jahre 2018 führte. Nebenbei ging ein anderer Titel von Epic Games – Fortnite – dermaßen durch die Decke, dass nur wenig Interesse daran bestand Paragon jemals wieder anzurühren. Und doch werden Teile von Paragon schon bald wieder zum Leben erweckt. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Paragon carries on

Kurz nachdem die Server vom Third-Person-MOBA Paragon abgestellt wurden, gaben die Verantwortlichen von Epic Games bekannt, dass geplant sei, die Assets ihres gescheiterten Videospiels anderen Unreal Engine 4-Entwicklern zur Verfügung zu stellen. Ein überaus großzügiges Vorhaben, wenn man bedenkt, dass diese Assets einen Wert von mehreren Millionen Dollar besitzen. Doch diese Geste scheint sich auszuzahlen. Laut einem Bericht von PC Gamers befinden sich aktuell gleich vier neue MOBAs in Entwicklung, die auf die Paragon-Assets zurückgreifen. OverPrime, CORE, Predecessor und Fault nähern sich jeweils ihrem Alpha- oder Beta-Status, sodass wir in den Genuss erster Trailer kommen. Zugegeben abseits des Branchenprimus League of Legends scheint der MOBA-Markt ausgetrocknet, allerdings wirkt es so als würde jedes dieser Projekte eine individuelle Note und einige neue Ideen mit sich bringen, die vielleicht frischen Wind in das eingefahrene Genre bringen. Im Folgenden könnt ihr euch die entsprechenden Trailer zu den kommenden Titeln anschauen.

Fault soll am 17. Juli 2020 im Steam Early Access verfügbar sein, während die geschlossene Alpha von Predecessor bereits am 10. Juli 2020 beginnen soll. Von dem Projekt CORE gab es seit einem Jahr keine Nachrichten mehr, sodass wir diesbezüglich keine Informationen aufweisen können. OverPrime steht allerdings schon zum Download bereit. Im Verlauf des Juni wurden sogar schon erste OverPrime-Turniere veranstaltet!

Quelle: pcgamer.com