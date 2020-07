Pokémon GO – Trailer zum Pokémon GO Fest 2020 veröffentlicht

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hatte Niantic bereits vor geraumer Zeit angekündigt, dass das alljährliche Pokémon GO Fest erstmals virtuell abgehalten werden soll. Passend dazu wurde jetzt ein kurzer Trailer veröffentlicht, der von niemand anderem als Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi, Knives Out) inszeniert wurde. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr im Folgenden.

Über den offiziellen Blog von Niantic wurde der Ankündigungstrailer zum GO Fest 2020 enthüllt. Neben dem knuffig inszenierten Bildmaterial gaben die Entwickler auch noch einige Details zum Ablauf der Festivitäten Preis und ließen ganz nebenbei verlauten, dass ein echter Profi des Kino-Gewerbes hinter dem kurzen Teaser steckt: Rian Johnson. Dieser scheint ein wahrer Fan des mobilen Taschenmonster-Spiels zu sein, zumindest geht das aus seinen Zitaten hervor die Niantic in den Blog Post eingepflegt hat:

Pokémon GO has kept me engaged with my friends remotely as I’ve been practicing physical distancing these past few months. As a longtime Pokémon trainer, it was a real pleasure working with Niantic on this spot. It was a new experience for me to direct a production remotely, and I enjoyed the highly collaborative process and think we put together a fun and upbeat commercial that fans will enjoy.