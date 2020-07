EA Sports UFC 4 – Ankündigung des neuen Ablegers steht kurz bevor

Weit über 2 Jahre liegt der Release des letzten Videospiels zur UFC-Reihe zurück. EA Sports UFC 3 erntete damals bei uns im Test positive Kritik. EA bringt mittlerweile im 2-Jahres-Rhythmus auch einen neuen Teil heraus. Groß war daher unter Fans die Anspannung, wann denn mit einer Ankündigung des nächsten Spiels zu rechnen ist.

EA Sports UFC 4 wird auf dem offiziellen UFC-Event enthüllt

Die UFC hat auf Twitter einen Post veröffentlicht, der die Fans auf UFC 251 einstimmen soll. Jedoch versteckt sich noch eine Ankündigung in dem Post. Ganz unten links erkennt man das Logo von EA Sports UFC 4, mit dem Hinweis “Official Reveal”. Somit wird das Spiel auf dem offiziellen UFC-Event gezeigt. Dieses findet am kommenden Samstag, dem 11. Juli statt. Weitere Infos sind dem Post aber nicht zu entnehmen. Somit werden wir erst am Wochenende erfahren, was das Game für Neuerungen bereit hält und wann es erscheinen wird. Zudem ist unklar, ob der neue Ableger bereits für Xbox Series X und Playstation 5 erscheinen wird. Auch ein Release für Nintendo Switch wäre möglich. Sobald wir aber neue Infos haben, lest ihr es hier auf NAT-Games.

Quelle: UFC via Twitter