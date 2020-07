Xbox Series X – Showcase für den 23. Juli datiert

Microsoft hat die Katze nun endlich aus dem Sack gelassen und das heißerwartete Xbox Series X Event terminiert.

Vereinzelte Gerüchte ließen es bereits vermuten, nun ist es offiziell: Das große Xbox Series X Showcase von Microsoft findet in der Tat am 23. Juli statt. Deutsche Fans können das Event um 18 Uhr unserer Zeit live im Stream verfolgen.

Inhaltlich wird das Redmonder Unternehmen allem voran First-Party-Titel für die neue Konsolengeneration thematisieren. Zu erwarten sind erste Gameplay-Ausschnitte zu Halo Infinite sowie die Ankündigung gänzlich neuer Projekte. Einige vermeintliche Leaks sprechen zudem bereits von einem neuen Fable-Teil der Forza-Macher oder Perfect Dark von The Initiative.

Wir dürfen also gespannt sein, welche Informationen zur Xbox Series X uns Microsoft am Abend präsentieren wird.

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

— Xbox (@Xbox) July 6, 2020