Dying Light 2 – Folgt bald das Releasedatum?

Dying Light 2 wurde zwar bereits vor einigen Jahren für die aktuelle Konsolengeneration offiziell angekündigt, zum Erscheinungstermin äußterte sich Entwickler Techland bislang allerdings noch nicht. Mit Hinblick auf die kommende Next-Gen könnte sich dies nun allerdings bald ändern.

Wann erscheint Dying Light 2?

Zuletzt startete Techland bereits mit den ersten Marketingmaßnahmen zum Survival-Titel. So wurde unlängts erst eine Kooperation mit ASUS bekannt gegeben. Wer sich hier ein bestimmtes Pordukt des Herstellers sichert, wird nicht nur mit Dying Light 2 sondern auch mit seinem actionreichen Vorgänger belohnt. Dieses Angebot soll offiziell noch bis Ende August anhalten, was nicht zuletzt dafür spricht, dass intern der Releasetermin bereits konkretisiert wurde. Derzeit wird spekuliert, ob das polnische Studio diesen bereits im Rahmen des anstehenden Xbox-Events kundtun wird. Bereits vor einigen Monaten sprach man sogar darüber, dass das Relasedatum die Fans überraschen dürfte. Mit einem baldigen Release könnte also durchaus zu rechnen sein. Dying Light 2 soll ursprünglich noch für Xbox One, PC als auch PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Quelle: GameRant