Podcast: Hyper Scape entgeht dem Hype, Last of Us 2 entgeht unserem Spoiler und Xbox entgeht Messen | Folge 12

Mit der Ubisoft Forward-Show am nächsten Sonntag will der Spiele-Publisher mit einem Monat Verzögerung wenigstens ein wenig E3-Stimmung hervorbringen. Der erste Hype um den Battle-Royale-Titel Hyper Scape blieb allerdings aus. Dafür geht Microsoft andere Wege und wird Ende Juli über mehrere Tage die Messe auf den heimischen Fernseher bringen. Mit Spieledemos via Streaming auf die Konsole. Ach und außerdem widmen wir uns spoilerfrei Last of Us 2.

In dieser Folge übernahm Lukas die Moderation

Redaktion der Sendung: Maarten und Christian

Podcast über die Xbox-Präsentation, Ubisofts Battle Royale Hyper Scape und Last of Us 2 (Spoilerfrei)

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.