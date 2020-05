Pokémon GO – Das große Jubiläumsfest im Juli wird in einem virtuellen Rahmen abgehalten

Im Juli feiert Pokémon GO wieder einmal Geburtstag. Doch anders als in den vergangenen Jahren macht es die anhaltende Corona-Pandemie unmöglich, die Festivitäten in einem gewohnten Rahmen ablaufen zu lassen. Niantic hat diesbezüglich heute bekannt gegeben, dass nach vielen quarantänefreundlichen Änderungen, jetzt auch das GO Fest 2020 virtuell abgehalten werden soll. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Niantic, die Entwickler von Pokémon GO, haben heute die Festivitäten zum Geburtstag des mobile Phänomens angekündigt. Das sogenannte Pokémon GO Fest 2020 soll vom 25. bis 26. Juli stattfinden und das erstmals vollkommen virtuell. Dabei versprechen sie, dass wir trotz dieser Einschränkung ein globales Event erwarten dürfen, welches vergangenen Feierlichkeiten in nichts nachstehen soll. Egal wo ihr euch befindet, ihr könnt und sollt daran teilnehmen. Besitzer eines speziellen Tickets werden an beiden Tagen vollen Zugriff auf alle Aktivitäten haben, ohne Ticket werdet ihr auf einen der beiden Tage beschränkt. Im Folgenden könnt ihr euch die Ankündigung selbst einmal durchlesen:

While we’ll miss the traditional congregation of Pokemon Go fans, we’re thrilled to bring a special Pokemon Go Fest experience to Trainers. Not only are you in for an exciting weekend of bonuses, Pokemon encounters, and Special Research, there will also be exciting ways to connect with other Trainers and experience other fun surprises throughout the entire summer.