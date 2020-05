IGN – “Summer of Gaming”-Event erhält Fahrplan

IGN geht ihren eigenen Weg und veranstaltet im Juni das “Summer of Gaming”-Event. Das Event wird vom 4. – 24. Juni stattfinden.

IGN Expo mit Reveals und mehr!

Auf der offiziellen IGN-Webseite wurde der anstehende Fahrplan, für das Event veröffentlicht. In den 21 Tagen erwarten euch Trailer, Gameplay-Szenen zu anstehenden Spielen, Previews und Interviews. Unter anderem wird es Trailer zu Wasteland 3, Pathfinder: Kingmaker und Everspace 2 geben. Gameplay könnt ihr von Yakuza: Like a Dragon, Mafia: Definitive Edition aber auch Torchlight III erwarten. Zudem gibt es Interviews mit John Romero, Chris Avellone Davoid Hayter, dem originalen Sprecher von Solid Snake. In Charity Streams, spielen bekannte Speedrunner um die Bestzeit, in Doom: Eternal, Titenfall 2 oder auch Bloodborne. Auch Publisher Streams, wie der CD Projekt RED Livestream oder EA Play LIVE, werden Teil des Events sein. Komplett wurde der Fahrplan noch nicht veröffentlicht, denn es könnten noch Termine von Blizzard, Facebook sowie Google Stadia udn anderen Publishern, in die Expo mit einfließen. Den Fahrplan findet ihr in der Bildergalerie.

