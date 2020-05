Little Nightmares – Über 2 Millionen mal verkauft und Stadia-Version bestätigt

Bandai Namco und Tarsier Studios haben bekannt gegeben, dass das Horror-Adventure Little Nightmares kürzlich einen neuen Meilenstein erreicht hat. Das Spiel verkaufte sich mittlerweile über 2 Millionen Mal und übertraf damit die eigenen Erwartungen. Im Game taucht ihr in ein düsteres Setting und helft Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimen Labyrinth.

Bald auch für Google Stadia

Die Entwickler haben via Twitter nun auch eine Umsetzung von Little Nightmares für Google Stadia bestätigt. Die Stadia-Version soll am 01. Juni 2020 erscheinen. Bereits seit vergangenem Sommer ist auch bekannt, dass wir ein Little Nightmares 2 erhalten werden und dass das Spiel noch einmal umfangreicher werden soll als der erste Teil. Little Nightmares erschien am 28. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Am 18. Mai 2018 folgte eine Umsetzung für die Nintendo Switch.

It's a whole new way to slip into the Maw at a moment's notice. On June 1st, the original #LittleNightmares will be available on Stadia. pic.twitter.com/vLdemMpncG — Little Nightmares II (@LittleNights) May 26, 2020

