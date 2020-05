Remedy – Codename eines neuen Spiels der Alan-Wake-Macher aufgetaucht

Remedy Entertainment feierte zuletzt mit Control einen großen Erfolg. Bekannt geworden ist das Entwicklerstudio auch durch Spiele wie Quantum Break, Alan Wake oder Max Payne 1 und 2. Nun steht uns wohl die Ankündigung eines neuen Spiels bevor. Denn in der Datenbank des Epic Game Stores ist nun der Codename des neuen Games aufgetaucht.

Das neue Spiel von Remedy trägt den Codenamen BigFish

Bereits am 11. Mai fand die Eintragung in die Datenbank statt. Aber erst durch ein Update wurde dies auch sichtbar. BigFish nennt sich der Codename des neuen Spiels der Alan-Wake-Macher. Allerdings enthält der Eintrag sonst keine weiteren Infos zum Spiel. Das finnische Studio hatte bereits in der jüngeren Vergangenheit Stellung zu zukünftigen Projekten bezogen. Remedy arbeitet an mindestens zwei Spielen, wovon eines ein AAA-Game ist, das andere hat einen deutlich kleineren Umfang. Welches dieser Spiele nun BigFish ist bleibt unklar. Im März kündigte Remedy zudem eine Kooperation mit Epic Games an, sodass wir die zukünftigen Spiele wahrscheinlich nicht oder erst später auf Steam sehen dürften. Die Projekte sollen für PC und die Next-Gen Konsolen erscheinen. Bleibt also abzuwarten, wann Remedy den Vorhang fallen lässt. Zumindest eine zeitnahe Ankündigung im Rahmen des Summer Game Fest scheint nicht ausgeschlossen. Hier könnt ihr nochmal einen Blick auf den Test des letzten Remedy-Ablegers werfen.

Quelle: Epicdata.info