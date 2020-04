Pokémon GO – Häusliche Teilnahme an Raids ab sofort verfügbar

Niantic, die Entwickler von Pokémon GO, gaben heute morgen bekannt, dass ihr ab sofort an Raids teilnehmen könnt, ohne das Haus zu verlassen. Im Zuge der COVID-19 bedingten Umstrukturierung des beliebten Mobile-Spiels, ist dies ein weiterer wichtiger Schritt. Im Folgenden erfahrt ihr, wie das Ganze im Detail funktionieren soll.

Pokémon GO entwickelt sich zu Pokémon STAY

Anfang April, gaben die Entwickler von Niantic bereits bekannt, dass sie an Möglichkeiten arbeiten, weitere Spielmechaniken von Pokémon GO von zu Hause aus verfügbar zu machen. So sollten auch die Raid-Kämpfe, die es bislang erforderten sich in größeren Grüppchen in der realen Welt zu versammeln um gegen riesige Taschenmonster zu kämpfen, auch in der sicheren Häuslichkeit möglich werden. Dieses Feature ging am heutigen morgen online. Mit Hilfe der sogenannten Fern-Raid-Pässe könnt ihr an allen Raids in eurem direkten Umfeld teilnehmen.

Allerdings müsst ihr dafür einige Einschränkungen in Kauf nehmen. So könnt ihr zum Beispiel nur an Raids teilnehmen, die sich in eurem “Sichtfeld” befinden, also diejenigen, die euch auf der Karte angezeigt werden. Außerdem ist der Plan seitens der Entwickler, dass eure Taschenmonster im Fern-Einsatz etwas weniger Schaden verursachen, als wenn ihr diese vor Ort einsetzen würdet. In der Einführungsphase der neuen Funktion ist das allerdings noch nicht der Fall. Drei dieser Fern-Raid-Pässe könnt ihr euch aktuell einmalig im Ingame-Shop für eine Pokémon-Münze kaufen. Für alle Weiteren werden die obligatorischen 100 Münzen fällig sein. Zunächst werden die Raids von daheim nur für Level 40-Spieler verfügbar sein, mit der Zeit sollen aber auch alle Trainer ab Level 5 dazu in der Lage sein.

Besondere Pokémon

Ansässig des Launch der Fern-Raids, tauchen in den nächsten Tagen und Wochen besondere Pokémon in Stufe-5-Raids auf. Diese findet ihr in der folgenden Übersicht:

Darkrai erscheint von Dienstag, den 28. April 2020 um 22 Uhr bis Dienstag, den 5. Mai 2020 um 22 Uhr in Raid-Kämpfen der Stufe 5.

Die Wandelform von Giratina erscheint von Dienstag, den 5. Mai 2020 um 22 Uhr bis Dienstag, den 12. Mai 2020 um 22 Uhr in Raid-Kämpfen der Stufe 5.

Viridium erscheint von Dienstag, den 12. Mai 2020 um 22 Uhr bis Dienstag, den 19. Mai 2020 um 22 Uhr in Raid-Kämpfen der Stufe 5.

Serebii Update: Remote Raid Passes are now available for purchase in Pokémon GO and Remote Raids are possible for Level 40 players https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/NNJVrI84WE — Serebii.net (@SerebiiNet) April 27, 2020

