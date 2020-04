Xbox Series X – Microsoft plant die offizielle Ankündigung der Launch-Titel

Microsoft ist sich der Tatsache bewusst, dass die Gamerwelt nach neuen Informationen im Bezug auf die anfängliche Spielebibliothek der Xbox Series X lechzt. Denn die vielen Details zu der angepriesenen Rechenpower der neuen Konsole sind zwar beeindruckend, allerdings fehlt uns ohne bewegte Bilder neuer Titel jeglicher Kontext zu den Daten. Im Folgenden erfahrt ihr, was Microsoft so in Petto hat.

Daddeln auf der Xbox Series X

Abseits der zahlreichen Details zur reinen Hardware-Power der nächsten Xbox-Generation, fehlen uns bislang noch Details für die dazugehörige Software. Microsoft gab jetzt bekannt, dass sie sich dieser Tatsache bewusst sind und schon bald Abhilfe schaffen wollen. Auf Twitter antwortete der Chef von Microsoft, Phil Spencer, einem der Fans direkt auf die Frage welche Titel uns zum Launch der Xbox Series X erwarten werden:

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I’ve never been more excited about Xbox plans. We’ve heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games).

Natürlich hilft uns diese Antwort zunächst auch nicht wirklich weiter, aber es ist schön zu sehen, dass die Führungsebene des Tech-Giganten auf das Feedback der Community eingeht. Bleibt nur noch die Frage, wann wir mit handfesten Daten zu rechnen haben. Möglicherweise würde das ominöse Mai-Event, welches Microsoft angeblich als Ersatz für die E3 planen soll, sich als perfekte Plattform anbieten, um uns mit neuen Details zu versorgen. Allerdings sind das bislang noch reine Spekulationen. Sobald wir in dieser Beziehung schlauer sind, lassen wir es euch wissen!

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games) — Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020

Xbox Wireless Controller - Cyberpunk 2077 Limited Edition 100% kompatibel mit Xbox Series X für zukunftssicheres Gaming

Holen Sie sich jetzt den exklusiven Controller zum heiß ersehntesten Spiel des Jahres

3,5mm-Stereo-Headsetbuchse für Kopfhörer und Headsets

Benutzerdefinierte Tastenzuweisung mit der Xbox Zubehör App

Bluetooth-Technologie für die Verwendung mit Windows 10-PCs, Tablets und Smartphones

Quelle: www.twitter.com