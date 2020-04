Animal Crossing: New Horizons – So einfach findest du alle Fischarten

Seit fast einem Monat überzeugt Nintendos knuffige Simulation Animal Crossing: New Horizons die zwangsbeheimateten Spieler in ganz Deutschland. Das beständige Spielkonzept weiß mit seinem idyllischen Urlaubssetting und einer unabstreitbaren Langzeitmotivation durchaus in Zeiten des Social Distancing und seiner notwendigen Quarantäne-Verordnungen Fans rund um den Globus an die Hybrid-Konsole zu fesseln. Geprägt durch die minimalistische Struktur und die spielerische Autonomie zeigte Animal Crossing erstmals 2001 auf dem Nintendo 64 und in europäischen Gefilden auf der Nachfolger-Konsole, dem Nintendo Gamecube, eine Alternative zum etablierten, actionreicheren Spielgeschehen auf. Mit New Horizons setzt Nintendo nun neue Maßstäbe innerhalb des populären Franchise und öffnet die Tore für eine frische Generation an Spielern. Trotz zahlreicher Neuerungen bleiben beliebte Spielmechaniken größtenteils erhalten und versüßen euch die Jagd nach dem sternenbedruckten Ingame-Gold. Damit einher geht die simplifizierte Angelmechanik, die nach wie vor durch eine umfangreiche Vielfalt an Meeresgetier, Süßwasserfischen und Teichbewohnern zu unterhalten weiß. Wer sich das Ziel gesetzt hat, seine Sammlung zu komplementieren oder sich schlichtweg das digitale Portemonnaie befüllen will, sollte dringend einen Blick auf unsere fischige Enzyklopädie werfen.

Mit Köder angelt es sich besser

Ein Köder – das absolute Muss für jeden Profiangler! Auch in Animal Crossing: New Horizons müsst ihr natürlich nicht auf die etablierte Anglerausrüstung verzichten. Für einige Fische sind Köder unablässig und so sollte das Item zu jedem ambitionierten Angelausflug einen festen Slot in eurem Inventar einnehmen. Um den essentiellen Gegenstand zu craften, benötigt ihr lediglich eine Teppichmuschel, die an jedem herkömmlichen Strand in New Horizons zu finden ist. Wer fokussiert ein Auge auf den Sand wirft, dürfte ab und an kleine Stellen entdecken, an denen kurzzeitig Wasser hervorspritzt – setzt ihr hier mit einer Schaufel an, erhaltet ihr die benötigte Muschel. An jeder beliebigen Werkbank lässt sich daraus nun ein Angel-Köder craften. Habt ihr dies erledigt, begebt euch zum nächstgelegen Angelplatz und verstreut das Fischfutter im kühlen Nass. In Kürze dürft ihr euch vielleicht sogar über den Besuch von seltenen Wirbeltieren freuen.

So einfach wird deine Angel zu Gold

Direkt zu Beginn des Spiels erhaltet ihr die Möglichkeit, eine einfache Wackelangel herzustellen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Werkzeug nicht sonderlich stabil, mit fünf herkömmlichen Ästen verlangt die Angel aber auch keine sonderlich seltenen Crafting-Materialien. Wer sich im Laufe des Spiels eine Angel mit erhöhter Haltbarkeit zulegen möchte, wird nicht um die klassische Angel herumkommen, dessen Herstellung ihr durch den Kauf der Anleitung “Alltagswerkzeuge A bis Z” im Nook Store erlernt. Angelmeister unter euch dürften wie in den Vorgängerspielen ebenfalls die Jagd nach der vergoldeten Angelrute eröffnen. Um das Edelmetall-Werkzeug herzustellen, müsst ihr den Fang aller Fischarten in Animal Crossing: New Horizons nachweisen können. Dazu komplementiert ihr kurzerhand die Sammlung in eurem Museum, indem ihr jeden der 80 Fische im Spiel fangt und diese dem Museumsdirektor Eugen überreicht. Habt ihr das erledigt, dürft ihr euch am darauffolgenden Tag über die Crafting-Anleitung für die begehrte Gold-Angel freuen, die euch via Post erreicht. Vergesst nicht, dass die vergoldete Angelrute natürlich einiges an Edelmetall für die Herstellung voraussetzt.

Alle Fische von Animal Crossing: New Horizons im Überblick

Im Laufe eines jeden Animal Crossing Abenteuers stellen sich Spieler wiederholt die gleichen Fragen: Wie viele Fischarten gibt es? Wo und wann tauchen bestimmte Arten auf? Wie verdiene ich am schnellsten Sternis beim Angeln? Oder: wie kann ich meine Sammlung komplementieren? Um den Fragenden unter euch Abhilfe zu verschaffen, findet ihr im folgenden eine Übersicht über alle 80 Fischarten samt Preisgestaltung, Lebensräume sowie die dazugehörige Jahreszeit, an denen sie anzutreffen sind:

Meer

Fischart Preis Uhrzeit Zeit – Nordhalbkugel Zeit – Südhalbkugel Besonderheit Paletten-Doktorfisch 1.000 Sternis ganztägig April-September Oktober-März Glaskopffisch 15.000 Sternis 21-4 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Anemomenfisch 650 Sternis ganztägig April-November Oktober-Mai Kliesche 300 Sternis ganztägig Oktober-April April-Oktober Makrele 150 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Schnabelbarsch 5.000 Sternis ganztägig März-November September-Mai Seebarsch 400 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Riemenfisch 9.000 Sternis ganztägig Dezember-Mai Juni-November Rochen 3.000 Sternis 4-21 Uhr August-November Februar-Mai Hai 15.000 Sternis 16-9 Uhr Juni-September Dezember-März Hammerhai 8.000 Sternis 16-9 Uhr Juni-September Dezember-März Napoleanfisch 10.000 Sternis 4-21 Uhr Juli-August Januar-Februar Nasenmuräne 600 Sternis ganztägig Juni-Oktober Dezember-April Falterfisch 1.000 Sternis ganztägig April-September Oktober-März Kaiserschnapper 3.000 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Schiffshalter 1.500 Sternis ganztägig Juni-September Dezember-März Kalmar 500 Sternis ganztägig Dezember-August Juni-Februar Kugelfisch 5.000 Sternis 21-4 Uhr November-Februar Mai-August Anglerfisch 2.000 Sternis 16-9 Uhr November-März Mai-September Flunder 800 Sternis ganztägig Oktober-April April-Oktober See-Engel 1.000 Sternis ganztägig Dezember-März Juni-September Igelfisch 250 Sternis ganztägig Juli-September Januar-März Mondfisch 4.000 Sternis 4-21 Uhr Juli-September Januar-März Muräne 2.000 Sternis ganztägig August-Oktober Februar-April Quastenflosser 15.000 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Nur bei Regen Rotfeuerfisch 500 Sternis ganztägig April-November Oktober-Mai Sardelle 200 Sternis 4-21 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Sägehai 12.000 Sternis 16-9 Uhr Juni-September Dezember-März Seepferdchen 1.100 Sternis ganztägig April-November Oktober-Mai Walhai 13.000 Sternis ganztägig Juni-September Dezember-März

Fluss

Fischart Preis Uhrzeit Zeit – Nordhalbkugel Zeit – Südhalbkugel Besonderheit Tilapia 800 Sternis ganztägig Juni-Oktober Dezember-April Arapaima 10.000 Sternis 16-9 Uhr Juni-September Dezember-März Arowana 10.000 Sternis 16-9 Uhr Juni-September Dezember-März Hasel 240 Sternis 16-9 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Hecht 1.800 Sternis ganztägig September-Dezember März-Juni Saugbarbe 1.500 Sternis 9-16 Uhr Mai-September November-März Schnappschildkröte 5.000 Sternis 21-4 Uhr April-Oktober Oktober-April Piranha 2.500 Sternis 9-16 Uhr

20-4 Uhr Juni-September Dezember-März Flösselhecht 4.000 Sternis 21-4 Uhr Juni-September Dezember-März Ayu 900 Sternis ganztägig Juli-September Januar-März Bachschmerle 400 Sternis ganztägig März-Mai September-November Flussbarsch 300 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Flussgrundel 400 Sternis 16-9 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Skalar 3.000 Sternis 16-9 Uhr Mai-Oktober November-April Sonnenbarsch 180 Sternis 9-16 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Neonsalmer 500 Sternis 9-16 Uhr April-November Oktober-Mai Barsch 400 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Guppy 1.300 Sternis 9-16 Uhr April-November Oktober-Mai Bitterling 900 Sternis ganztägig November-März Mai-September Lachssalmler 15.000 Sternis 4-21 Uhr Juni-September Dezember-März Stint 400 Sternis ganztägig Dezember-Februar Juni-August Döbel 200 Sternis 9-16 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Kampffisch 2.500 Sternis 9-16 Uhr Mai-Oktober November-April Karausche 160 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Regenbogenfisch 800 Sternis 9-16 Uhr Mai-Okotober November-April Weichschildkröte 3.750 Sternis 16-9 Uhr August-September Februar-März Wollhandkrabbe 2.000 Sternis 16-9 Uhr September-November März-Mai

Teich

Fischart Preis Uhrzeit Zeit – Nordhalbkugel Zeit – Südhalbkugel Besonderheit Flusskrebs 200 Sternis 16-9 Uhr April-September Oktober-März Koi-Karpfen 4.000 Sternis 16-9 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Goldfisch 1.300 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Frosch 120 Sternis ganztägig Mai-August November-Februar Knochenhecht 6.000 Sternis 16-9 Uhr Juni-September Dezember-März Karpfen 300 Sternis ganztägig Ganzes Jahr Ganzes Jahr Ranchu 4.500 Sternis 9-16 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Katzenwels 800 Sternis 6-9 Uhr Mai-Oktober November-April Kaulquappe 100 Sternis ganztägig März-Juli September-Januar Schlangenkopf 5.500 Sternis 9-16 Uhr Juni-August Dezember-Februar Teleskopauge 1.300 Sternis 9-16 Uhr Ganzes Jahr Ganzes Jahr Kilifisch 300 Sternis ganztägig April-August Oktober-Februar

Steg

Fischart Preis Uhrzeit Zeit – Nordhalbkugel Zeit – Südhalbkugel Besonderheit Goldmakrele 6.000 Sternis ganztägig Mai-Oktober November-April Thunfisch 7.000 Sternis ganztägig November-April Mai-Oktober Marlin 10.000 Sternis ganztägig November-April

Juli-September Mai-Oktober

Januar-März Stachelmakrele 4.500 Sternis ganztägig Mai-Oktober November-April Stör 10.000 Sternis ganztägig September-März März-September

Wasserfall

Fischart Preis Uhrzeit Zeit – Nordhalbkugel Zeit – Südhalbkugel Besonderheit Goldforelle 3.800 Sternis 16-9 Uhr März-Mai

September-November September-November

März-Mai Huchen 15.000 Sternis 16-9 Uhr Dezember-März Juni-September Saibling 3.800 Sternis 16-9 Uhr März-Juni

September-November September-Dezember

März-Mai Masulachs 1.000 Sternis 16-9 Uhr März-Juni

September-November September-Dezember

März-Mai

Flussmündung