Xbox Series X – Neue Konsole soll trotz Coronakrise 2020 erscheinen

Microsoft möchte trotz der anhaltenden Covid-19-Krise am Release Termin der Xbox Series X festhalten. Das bestätigte Phil Spencer in einem Interview mit dem Online Magazin IGN. Seinen Aussagen zufolge plant der Konzern weiterhin, dass die neue Konsole im Verlauf des Jahres 2020 erscheinen soll, ohne dabei die Sicherheit der einzelnen Teams zu gefährden.

Trotzt die Xbox Series X dem Corona-Virus?

Die Coronakrise greift immer weiter um sich und hat mittlerweile bereits große Teile der Computer- und Videospielbranche unter Zugzwang gebracht. So mussten mehrere Release-Termine von diversen Spielen verschoben werden und auch zahlreiche Messen wie die E3 in Los Angeles wurden abgesagt, um Mitwirkende nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Demnach fürchteten viele, dass sich auch der Release der neuen Konsolen-Generation in diesem Jahr verschieben würde. Microsofts Phil Spencer meldete sich diesbezüglich in einem ausführlichen Podcast-Interview mit IGN zu Wort und gab im Bezug auf die Xbox Series X Entwarnung. Laut ihm, sei der Release der neuen Xbox weiterhin für den Verlauf dieses Jahres geplant. Dabei stellte er aber unmissverständlich klar, dass es die oberste Priorität sei, dafür niemanden in Gefahr zu bringen. Die Gesundheit seiner Mitarbeiter stehe an erster Stelle, er gäbe keinerlei Anweisungen oder Deadlines, die diese in Gefahr bringen würden.

Doch woher möchte Microsoft die Komponenten ihrer NextGen-Konsole nehmen, die hauptsächlich in China produziert werden? Spencer gab diesbezüglich an, dass die Produktion in China langsam wieder anlaufen würde. Inwiefern die Verzögerungen in der Herstellung von Microsofts Konsole das Release-Fenster oder die konkrete Stückzahl zum Release beeinflussen würden, lässt Spencer offen. Er versichert, dass Microsoft das weltweite Geschehen weiterhin beobachten wird und entsprechend regieren werde. Aktuell gebe es aber noch keinen Plan B, der sich mit einer Release-Verschiebung der neuen Konsole beschäftigen würde. Somit könnt ihr wohl weiterhin mit einer Veröffentlichung der Xbox Series X im Verlauf des Jahres 2020 rechnen. Das gesamte Interview mit Phil Spencer könnt ihr euch an dieser Stelle anhören.

Quelle: ign.com