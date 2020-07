Neversong – Konsolen-Release wurde bestätigt

Neversong, auch bekannt als “Once upon a Coma”, erschien bereits im Mai diesen Jahres für den PC. Nun bestätigten Serenity Forge auf Twitter, dass der Titel auch auf den beliebten Konsolen sein Zuhause finden soll. Und das schon sehr bald, denn am 16. Juli 2020 soll er schon auf der Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Auf Steam räumte das Indie-Abenteuer bisher gut ab und fuhr etliche positive Reviews ein.

Neversong – ein hangezeichnetes Grusel-Abenteuer?

Ihr spielt Peet, einen Jungen der aus dem Koma erwacht und auf der Suche nach seiner verschwundenen Freundin ist. Ihr hört Schreie aus dem Nimmerwald, die ihr natürlich untersuchen müsst. Dabei deckt ihr allerhand Geheimnisse um Peets Vergangenheit auf und untersucht was es mit den seltsamen Zombie-Erwachsenen auf sich hat.

Dabei begegnen euch die folgenden Features:

Erkunde sechs düstere illustrative Level – vom Roter-Wind-Feld bis hin zu den von Geistern heimgesuchten Fluren der Blackfork-Irrenanstalt.

Kämpfe mit deinem zuverlässigen Baseballschläger gegen Bosse, Monster und Zombie-Erwachsene.

Tauche ein in einen atemberaubenden Klavier-Soundtrack.

Schließe dich deinen schrägen Kindheitsfreunden und deinem treuen Vogel an und entdecke die Wahrheit über dein Koma.

Quelle: Serenity Forge via Twitter