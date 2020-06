Warframe – Deadlock Protocol jetzt auf Konsolen

Ab heute können auch Tenno auf allen Konsolen das neue Warframe Update spielen. Neben einer neuen Quest gibt es auch einen neuen Frame und jede Menge mehr.

Ab heute ist das Deadlock Protocol Update auch für Konsolen Tenno auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Das Update hat dabei einiges zu bieten.

Mit dem Update Deadlock Protocol sind einige Refreshes für einige der ältesten Assets im Spiel erschienen. Nicht nur wurden die Corpus Tilesets komplett überarbeitet, sondern auch der erste echte Boss.

Der Jackal Boss ist die erste Herausforderung der sich neue Spieler stellen müssen und jetzt bekommt der Kampf ein paar neue Kniffe. Darüber hinaus bekommt ihr auch einen neuen Frame mit Protea.

Zum ersten Mal kommt dieser neue Frame zudem mit einer Story Quest die sich um Nef Anyo und die Findung einer neuen Führung für die Corpus dreht. Lasst euch also Protea und die neue Quest nicht entgehen und auch die Fashion Frame Fraktion kommt nicht zu kurz.

The Deadlock Protocol is live now on consoles!

Uncover Corpus origins, explore a new Quest, take on the Jackal 2.0 and more: https://t.co/7euz4vgKyp pic.twitter.com/z49HHzHQnN

