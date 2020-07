Cyberpunk 2077 – Jedes Spiel kommt mit digitalen Goodies

Auch wenn der Open-World-Bombast Cyberpunk 2077 bereits zweimal verschoben wurde, soll der Release noch im laufenden Jahr erfolgen. Passend zur Veröffentlichung Ende 2020 gab Entwickler CD Projekt RED nun einige Informationen zu den beiliegenden Zusatzinhalten der üblichen Cyberpunk 2077-Spielfassung bekannt.

Demnach gab man vor einiger Zeit bereits bekannt, dass jedem Spiel ein detailreiches Weltkompendium, Night City-Postkarten, dazugehörige Sticker als auch eine Karte beilegt. Nun sprach das polnische Entwicklerstudio via Twitter ebenfalls über diverse digitale Inhalte, die jedem Käufer einer Kopie von Cyberpunk 2077 erhalten. Darunter ein digitales Artbook, der Soundtrack, das Sourcebook sowie einige ausgewählte Wallpaper. Als besonderes Schmankerl dürfen sich Fans ebenfalls über ein digitales Comic mit dem Titel ‘Cyberpunk 2077: Your Voice!’ freuen.

