Destroy All Humans! – Interaktiver Trailer veröffentlicht

Mit Destroy All Humans! werkeln Publisher THQ Nordic und Entwickler Black Forest Games derzeit an einem Remake zum kultigen Action-Adventure. Passend zum bevorstehenden Release veröffentlichen die Macher nun einen interaktiven Trailer, der euch weitere Einblicke in die Spielwelt gewährt.

Erster Vorgeschmack auf Destroy All Humans!

Passend zur anstehenden Veröffentlichung könnt ihr euch im neuen Trailer eine ersten Eindruck vom humorvollen Spielgeschehen verschaffen, indem ihr eigenständig in die Story eingreift. Das Bildmaterial ist somit interaktiv gestaltet und kann im folgenden konsumiert werden:

Im Remake zu Destroy All Humans! tretet ihr in der Haut vom Außerirdischen Crypto-137 gegen die gesamte Menschheit an. Mit zahlreichen außerweltlichen Waffen und Fähigkeiten bannt ihr euch so einen Weg zur Herrschaft in den 1950er Jahre. Destroy All Humans! erscheint am 28. Juli 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: THQ via YouTube