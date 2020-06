Warframe The Deadlock Protocol – PC Update angekündigt

Warframe The Deadlock Protocol wird das nächste Update für das Free to Play Spiel. Digital Extremes will das Update noch diese Woche bereitstellen.

Warframe The Deadlock Protocol winkt mit Grofit

Noch diese Woche soll das nächste Update für PC Tenno erscheinen und der Corpus Fraktion einen Platz im Rampenlicht geben. Das Update hat dabei einiges zu bieten.

Neben einem kompletten Remaster der Corpus Tilesets, gibt es auch einen überholten Bosskampf mit dem Jackal. Hintergrund ist der Zusammenbruch der Corpus Führung und Nef Anyos bestreben einen Nachfolger des Corpus Begründers zu finden.

Die neue Quest wird dabei auch die Solaris United einschließen und im Laufe auch Zugang zum neuen Warframe Protea geben. Neben den neuen Inhalten speziell für die Corpus Story, wird es natürlich auch einige neue Waffen und dergleichen geben.

Die Hinsa Colloection für Garuda bringt zum Beispiel nicht nur den Hinsa Skin sondern auch Verta Skin für den Kriegsfächer und die Dessicata Syandana. Die Protea Collection hingegen gibt euch zwei weitere Helme, das Velox SMG und die Rhoptron Syandana.

Es gibt noch einiges mehr in dem Update und was genau könnt ihr dem offiziellen Post entnehmen. Wann genau diese Woche das Update starten soll ist noch nicht klar, auch nicht wann genau es auf Konsolen erscheinen soll.

Quelle: Digital Extremes