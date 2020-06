Cyberpunk 2077 – Läuft direkt zum Release auf Next-Gen

Der Release des wohl meisterwartesten Spiels 2020, Cyberpunk 2077, wurde letzte Woche ein weiteres Mal verschoben. Grund genug, dass die polnische Spieleschmiede hinter dem Mammut-Projekt sich nun konkreter zur Veröffentlichung innerhalb der nächsten Konsolengeneration äußert.

Cyperbunk 2077 direkt spielbar auf Xbox Series X und PlayStation 5

So geht Adam Kicinski, seines Zeichens Präsident von CD Projekt RED, in einem Call näher auf die Optimierung für die Next-Gen-Konsolen ein. Spieler sollen sich demnach bereits zum Launch der Xbox Series X als auch PlayStation 5 über das Sci-Fi-Open-World-Abenteuer freuen dürfen. Zudem soll Cyperbunk 2077 sogar direkt zum Start besser laufen und hübscher aussehen als auf der Vorgänger-Hardware. Dennoch verspricht Kicinski, dass man im Nachgang natürlich noch an einem größeren Next-Gen-Upgrade arbeiten werde, um das Potenzial der neuen Hardware vollständig auszuschöpfen. Dieses soll aber erst 2021 veröffentlicht werden.

Cyberpunk 2077 erscheint nach der letzten Verschiebung nun am 19. November 2020 und wird für PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

